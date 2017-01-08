1511 جريمة وقعت في الشارقة العام الماضي

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تراجع في نسبة الجرائم المقلقة خلال العام الماضي بمعدل 26%، مقارنة بالعام الذي سبقه والتي بلغ عددها الإجمالي 1511 جريمة، فيما شهد عام 2015 وقوع 2040 جريمة.

50 % من البلاغات الجنائية مالية. عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان ارتفع العام الماضي بنسبة 50% عن العام الذي سبقه.

وتفصيلاً، قال مدير عام العمليات الشرطية، العقيد محمد راشد بيات، خلال الملتقى الإعلامي الذي عقدته القيادة العامة لشرطة الشارقة الخميس الماضي، بحضور قائد عام شرطة الشارقة العميد سيف الزري، إن «جرائم القتل انخفضت بنسبة 30% على مستوى الإمارة، فيما انخفضت جرائم السرقة بالمرافق العامة بنسبة 54%».

وتابع أن «نسبة السرقة من المنشآت الخاصة انخفضت بمعدل 43.5%، كما انخفضت نسبة الجرائم الجنائية بمعدل 9.77%، مقارنة بعام 2015 بفارق 1476 جريمة، حيث سجلت القيادة العامة لشرطة الشارقة عام 2016 ما عدده 13638 جريمة على مستوى الإمارة، فيما سجل عام 2015 عدد 15114 جريمة».

ووفق بيات فإن أكثر من 50% من البلاغات الجنائية مالية، في حين بلغ عدد قضايا المخدرات التي ضبطت خلال العام الماضي 643 قضية بزيادة بلغت نسبتها 15% على عام 2015 الذي سجل 453 قضية.

وفي السياق ذاته، أشار بيات إلى أن عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان ارتفع العام الماضي بنسبة 50% عن العام الذي سبقه، مرجعاً ذلك إلى التعديلات القانونية، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة العام الماضي 24 حالة.

في سياق الحوادث المرورية، قال نائب مدير عام العمليات المركزية العقيد عارف الشريف، إن انخفاضاً حصل في معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 17.6%، خلال عام 2016، مقارنة بمعدل الوفيات خلال عام 2015 بفارق 28 وفاة.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال العام الماضي 131 حالة وفاة فيما كانت في عام 2015، 159 حالة وفاة بالإمارة، وبلغ مجموع الحوادث التي وقعت العام الماضي 607 حوادث بانخفاض عن العام الذي سبقه الذي بلغ عدد الحوادث فيه 679 حادثاً شملت الصدم والتصادم والدهس والتدهور.

كما تراجعت نسبة الإصابات البليغة إلى 24%، خلال عام 2016 وبفارق 21 إصابة عن العام الذي سبقه.

إلى ذلك، كشف نائب قائد عام شرطة الشارقة العقيد عبدالله مبارك بن عامر، أن العمل جارٍ لإضافة كاميرات موزعة على مناطق محددة بالإمارة، وأنه جرى تركيب 250 كاميرا منها، ضمن مشروع «الإنذار المرئي» لكاميرات المراقبة الحديثة.

وتعتزم القيادة العامة لشرطة الشارقة تركيب 500 كاميرا إضافية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «الشارقة مدينة آمنة» ليصل عدد الكاميرات إلى أكثر من 7000 كاميرا، فضلاً عن وجود 10 كاميرات مثبتة على سيارات الشرطة.

وناشدت الشرطة الجمهور عدم الاتصال برقم الطوارئ 999 إلا في الحالات الطارئة جداً، حيث تلقى هذا الرقم نحو 728 ألف مكالمة، منها نحو 44 ألف مكالمة غير مهمة.

وحول أبرز المشروعات التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بينت أنها أنجزت مبنى إدارة شرطة المنطقة الوسطى، ومبنى المرور والدوريات في الرمثاء، ومبنى المؤسسات العقابية والإصلاحية، وميادين الرماية بمعسكر الخضيرة بالذيد، ومركز التأهيل، فضلاً عن تحديث أسطول المركبات.