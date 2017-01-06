احتراق مستودع مواد كهربائية في القوز

شبّ حريق، في ساعة مبكرة من صباح أمس، في مستودع لتخزين المواد الكهربائية، وفق مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، اللواء راشد المطروشي، الذي أشرف على عمليات الإطفاء في منطقة رأس الخور الصناعية.

وقال المطروشي إن البلاغ ورد في الساعة الخامسة فجر أمس، وانتقلت فرق من أربعة مراكز للدفاع المدني إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحريق شب في مواد قابلة للاشتعال بمستودع مخصص لتخزين الأدوات الكهربائية، لافتاً إلى أن فرق المكافحة حرصت على احتواء النيران التي امتدت جزئياً إلى مستودعات مجاورة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني استطاعت السيطرة على النيران بعد تطويقها، ثم بدأت مباشرة في عمليات التبريد، من دون أن تقع أي إصابات بشرية.

وكانت فرق تابعة لإدارة النقل والإنقاذ انتقلت إلى موقع الحريق لتقديم الدعم والمساندة، بالإضافة إلى دوريات تابعة لمركز شرطة الراشدية.