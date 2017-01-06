شكاوى جديدة ضد متهم بالاستيلاء على ملايين الدراهم

تحقق الجهات القضائية المختصة، في شكاوى جديدة وردت بحق مستثمر آسيوي حصل على عشرات الملايين من الدراهم من أشخاص بغرض توظيفها في شركة تداول إلكترونية.

وقال مدير مركز شرطة البرشاء بالإنابة، المقدم ماجد السويدي، إن المركز لايزال يتلقى الشكاوى بحق الشخص الذي ألقي القبض عليه يوم 21 من شهر ديسمبر الماضي، وأفرجت عنه النيابة بكفالة على ذمة القضية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن عدد الشكاوى التي تلقاها المركز محدود حتى الآن، وأحيلت جميعاً إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مشيراً إلى أن المبالغ المترتبة على البلاغات تقدر بنحو 50 مليون درهم.

وذكر مصدر قريب من الشركة أن هناك متعاملين لدى تلك الشركة لم يتقدموا بشكاوى، نظراً إلى تلقيهم أرباحاً منتظمة منذ فترة طويلة، فيما شكا بعض المتعاملين الذين انضموا إلى الشركة حديثاً وعجزت عن الالتزام بتوفير الأرباح المتفق عليها.

وأكد عدد من ضحايا تلك الشركة في شكاواهم أن حياتهم دمرت تماماً بعد أن أودعوا كل مدخراتهم لدى المستثمر، لافتين إلى أنه كان يغريهم بأرباح خيالية في بداية تعاملهم معه راوحت بين 100 و120% شهرياً، إلى أن توقف عن السداد، لافتين إلى أن المبالغ التي حصل عليها تزيد كثيراً على تلك المدرجة في البلاغات.

وأضافوا أن الأرباح التي جنوها في البداية دفعتهم إلى مضاعفة استثماراتهم لديه طمعاً في الأرباح المغرية، بل إن عدداً منهم أقنع ذويه وأصدقاءه بالمشاركة في الاستثمار، وحصلوا منهم على أموال ضخمة راحت جميعاً عليهم بمجرد انهيار الشركة وإغلاقها.

وأعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية استعادة أموالهم أو حتى أصولها، بعد القبض على المتهم والإفراج عنه على ذمة القضية، بما يحول دون إمكانية مغادرته الدولة قبل تسوية مستحقات ضحاياه.