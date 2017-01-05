امرأة تقود مركبة عكس السير وتتسبب في وفاة مواطن

توفي مواطن وأصيب رجل (آسيوي) إثر تعرّض مركبتهما لاصطدام بليغ من مركبة تقودها مواطنة، عكس السير، وقت الضباب الكثيف في دبي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الحادث وقع، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بالقرب من قرية القدرة، نتيجة قيادة المركبة المتسببة في الحادث عكس السير، واصطدامها بمركبة (بيك أب)، ما أدى إلى وفاة راكب (إماراتي)، وإصابة السائق بإصابة متوسطة، وتعرّضت قائدة المركبة المخالِفة لإصابات بسيطة». وأضاف أن «المعاينة الأولية في الحادث أظهرت أن المركبة المتسببة كانت تسير في شارع القدرة، المكوّن من مسربين، باتجاه أبوظبي، رغم انتشار الضباب الكثيف، وانحرفت قائدة المركبة إلى المسرب المواجه، فحاول قائد المركبة الـ(بيك أب) تفادي التصادم، لكن لم يستطع، ما أسفر عن وفاة شخص مرافق له».

إلى ذلك، توفي شخص بحادث متتابع في شارع الإمارات، ظهر أمس، حين اصطدمت سيارة بشاحنة، ما أدى إلى إصابة قائد المركبة بإصابات بسيطة، ونقل إلى خارج الطريق، وبعد 10 دقائق انحرفت سيارة ودهست الشخص المصاب، ما أدى إلى وفاته.