شرطة الشارقة تضبط 19 شخصا في قضايا سطو مسلح

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن ضبط 19 شخصا في قضايا سطو مسلح ارتكبوها ضد سيارات نقل أموال الأسبوع الماضي.

وأشار مصدر خاص بـ "الإمارات اليوم" إلى أن المبالغ التي تم السطو عليها بلغت مليونا و800 ألف وأن معظم الموقوفين دخلوا الدولة بفيز سياحية.