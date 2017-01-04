«جنايات عجمان» تبرئ شخصين من تهمة الاحتيال

برأت محكمة جزاء عجمان متهماً ومتهمة من جنسية دولة آسيوية، من تهمة الاحتيال بإيهام الغير بأنهما يمتلكان شركة لتجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، والحصول على أموال من الشاكي، وإيهامه بأنهما قادران على جني الأرباح له.

ووفق لائحة الدعوى، فإن زوجة الشاكي تعرفت إلى المتهمة الأولى، التي أخبرتها بأن المتهم الثاني يمتلك شركة، ويقوم بتشغيل الأموال بشركته الخاصة بتجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، ويعطي أرباحاً شهرية قيمتها 10 آلاف درهم.

وحينها عرضت زوجة الشاكي الفكرة عليه، والذي بموجبها اقتنع بإعطاء المتهمين مبلغاً مالياً لتشغيله وإعطائه الأرباح؛ ثم توجه الشاكي لمكتب المتهم ووقع معه عقداً، بموجبه يعطيه مبلغاً مالياً مقابل أرباح شهرية، وبناء عليه أعطى الشاكي المتهم ثلاثة شيكات بقيمة 30 ألف درهم لكل شيك، وشيكين آخرين بقيمة 50 ألف درهم، وانتظر الأرباح من المتهم، إلا أنه لم يسلمه شيئاً.

وبسؤال المتهمة، قالت إن «الشاكي حرر للمتهم الشيكات مقابل دين للمتهم على الشاكي وليس لتشغيل أمواله».

وأرفقت المتهمة بملف الدعوى صورة تجارية للشركة التي يمتلكها المتهم الثاني، وأنه هو صاحب الرخصة التجارية، كما أرفقت سنداً بأن الشاكي مدين للمتهم بمبلغ 140 ألف درهم، وهو إجمالي المبلغ المدعى به.

ووفق قرار المحكمة، فإن للقاضي في المواد الجزائية سلطة واسعة وحرية كاملة، في سبيل ثبوت الجرائم والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها، كما أن له مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها، وبناء عليه قررت المحكمة براءة المتهمين من الجريمة المنسوبة إليهما.