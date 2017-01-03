محاكمة متهم بتزوير 47 تأشيرة زيارة إلى عمل

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، متهماً (25 عاماً ــ من جنسية دولة آسيوية)، بتزوير 47 تأشيرة إلكترونية للدخول إلى الدولة.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه التقى المتهم الذي ادعى أنه يعمل بمهنة مندوب علاقات عامة لدى شركتين في دبي، تحتاجان إلى 100 عامل، فأخبره بأن لديه أشخاصاً كثيرين من أهله يبحثون عن عمل في دبي، فطلب منه بياناتهم ليصدر تأشيرات عمل لهم داخل الدولة، و7000 درهم عن التأشيرة الواحدة.

وأضاف أنه وفر صور جوازات 24 عاملاً، وأرسلها للمتهم، واتفق معه على أن يسلمه المبلغ المطلوب بعد صدور التأشيرات، مشيراً إلى أنه بعد صدورها اطلع على الموقع الإلكتروني، الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعندما تبين أنها موجودة بالفعل على النظام، دون ظهور ما إذا كانت بغرض العمل أو الزيارة، سلم المتهم 100 ألف درهم، واتفق معه على أن يحول 70 ألفاً من المبلغ المتبقي إلى حسابه الخاص بموطنه.

ولفت إلى أن المتهم أخبره بأن الشركتين تحتاجان إلى عمال آخرين، فسلمه صور جوازات 13 شخصاً آخرين، وبعد أن أعطاه تأشيراتهم سلمه 65 ألف درهم، لكنه عندما حاول التدقيق عليها، من خلال موقع الإدارة العامة للإقامة تبين أنها غير موجودة، فتواصل مع المتهم الذي أبلغه بأن هناك مشكلة في النظام، بسبب وجود عدد كبير من الزوار. وتابع أنه في هذه الأثناء طلب منه المتهم إحضار صورة مستندات أشخاص آخرين، كون إحدى الشركتين تحتاج إلى عمال جدد، فزوده بأوراق 10 أشخاص وسلمه 70 ألف درهم. وذكر المجني عليه أن تلقى اتصالاً من أصحاب التأشيرات، أخبروه خلاله بأنهم تواصلوا مع شركة الطيران للاستفسار عن الإجراءات، وزودوها بصور التأشيرات، وتبين أنها بغرض الزيارة وليس العمل. وقال إنه تواصل مع التحريات، وتم التدقيق على التأشيرات، وتبين أنها بغرض الزيارة.

إلى ذلك، أقر المتهم في التحقيقات، بأنه كان يقدم طلبات العمال إلى إحدى الشركات المتخصصة في استخراج التأشيرات، وبعد صدورها كان يزور عبارة تأشيرة زيارة إلى عمل، ثم يرسلها إلى المجني عليه عبر تطبيق «واتس آب».