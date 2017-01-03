الإمارات اليوم

20 ألف درهم غرامة للمتهمَين في «عروس الدراجات النارية»

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قضت محكمة جنح أبوظبي بتغريم المتهمَين (من جنسية دولة خليجية)، في القضية المعروفة بـ«عروس الدراجات النارية» 10 آلاف درهم لكل منهما، لإدانتهما بقذف وسب المدعيين (الزوجان)، والسخرية والإساءة إليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكان المدعيان نظما احتفالاً مستوحى من هوايتهما، وهي ركوب الدراجات النارية، وانطلقت «الزفة» من أحد الفنادق في أبوظبي، ومرت بعدد من شوارع المدينة، برفقة مجموعة من سائقي الدراجات النارية من أصدقائهما.

وقابل مغردّون، بينهم المتهمَان، الأمر بالتلفظ بعبارات تعد إساءة للعروسين، عبر مقاطع فيديو وتغريدات نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، فتقدم الزوجان ببلاغ إلى الشرطة، أرفقا به مقاطع فيديو وعبارات تحوى القذف والسب والإساءة الخادشة للشرف والاعتبار لهما، التي نشرت ضدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقيدت النيابة العامة قضية جنحة ضد المتهمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون العقوبات الاتحادي رقم 34 لسنة 2005.

 

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