شرطة أبوظبي تخالف 800 شاحنة لسيرها في الضباب

أعلنت مديرية المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة أبوظبي، مخالفتها نحو 800 شاحنة، بسبب عدم التزامها بتعليمات شرطة أبوظبي، بإيقاف حركة سير الشاحنات خلال نزول الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، واستئناف حركة سيرها على الطرق بعد انقشاع الضباب ووضوح الرؤية الأفقية، وذلك في إطار أولوية جعل الطرق أكثر أمناً، وفق خطة السلامة المرورية للمديرية للحد من الحوادث المرورية الجسيمة، التي تتسبب فيها الشاحنات أثناء الضباب، وينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

الاستجابة للنصائح أفادت شرطة أبوظبي بأن السلامة المرورية خلال الضباب تتطلب التعاون الكامل من السائقين على كل الطرق، والالتزام بقانون السير والمرور، والاستجابة إلى النصائح التي توجه إليهم بشأن إجراءات السلامة خلال نزول الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى الحد الذي لا يمكّن السائقين من تبين معالم الطريق ورؤية المركبات التي تسير عليه بصورة واضحة، ما يتسبب في صدمهم المركبات التي تسير أمامهم في حالة عدم الالتزام بزيادة مسافة التتابع، أو الالتزام بعدم التجاوز، ما يؤدي إلى صدم المركبات التي تسير في المسارات الأخرى.

وذكرت شرطة أبوظبي، أن حملات الضبط المكثفة على طريق أبوظبي الغويفات بالاتجاهين صاحبتها حملات توعية ميدانية للسائقين المضبوطين، نظمها قسم مرور الطرق الرئيسة بالمنطقة الغربية، وذلك في إطار الجهود المكثفة والوقائية، الهادفة إلى سلامتهم في المقام الأول، والحد من الحوادث المرورية التي يتسبب فيها سائقو الشاحنات، بسبب عدم التزامهم بإيقاف حركة سير الشاحنات أثناء الضباب.

وحذرت شرطة أبوظبي قائدي الشاحنات على الطريق الدولي أبوظبي ــ الغويفات بالاتجاهين، ودعتهم إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الشرطة، لتوفير السلامة خلال نزول الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية وتعليماتها بإيقاف حركة سير الشاحنات على الطرق كافة.

وأكدت استمرار الرقابة المكثفة على الطرق كافة خلال الأيام المقبلة، بسبب التغيرات الجوية وانخفاض الرؤية الأفقية، نتيجة لنزول الضباب، إلى جانب استمرار التوعية الميدانية للسائقين المخالفين، لتثقيفهم بخطورة القيادة أثناء الضباب، وحثهم على عدم تكرار تلك المخالفة، وضرورة التقيد بالسرعات المقررة للشاحنات وربط حزام الأمان، وتوعيتهم بخطورة الحمولات الزائدة وسلامة الإطارات، والالتزام بالسرعات المقررة، وخطورة التجاوز الخاطئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وحثهم على إيقاف مركباتهم على الكتف الأيمن خارج الطريق، في حالة الشعور بالتعب والنعاس، وأخذ قسط من الراحة.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي الشاحنات إلى ضرورة تعزيز الجهود التي تقوم بها شرطة أبوظبي، وتهدف إلى وقاية مستخدمي الطريق كافة من وقوع أي حوادث جسيمة أو بسيطة، وحثتهم على إيقاف حركة سير شاحناتهم، والالتزام بالإجراءات التي من شأنها توفير السلامة المرورية على الطرق أثناء الضباب.