أروقة المحاكم

■■برأت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، شاباً يحمل جنسية دولة عربية، من تهمة جلب 240 قرصاً من المؤثرات العقلية إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، بعدما اشتبه فيه مفتش جمركي عند حضوره إلى المطار وعرض حقيبته على التفتيش، فاكتشف وجود كمية من الأقراص وعندما استفسر منه عنها، أبلغه أنها لصديقه المريض.

■■باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، النظر في قضية اتهام عامل يحمل جنسية دولة آسيوية، متهم بالاعتداء مع آخر هارب، على مسؤولهما في العمل بمضرب «كريكيت» لامتناعه عن دفع بعض مستحقاتهما.

وقالت النيابة العامة في التحقيقات، إن المجني عليه توجه إلى مكان سكن المتهمين ليتحدث معهما حول بعض مستحقاتهما، غير أنهما رفضا الحديث معه وطلبا منه الخروج، وبعد توجهه إلى المركبة والصعود إليها، حضر أحدهم وطلب منه فتح الزجاج، وعند فتحه سحب منه هاتفه النقال، فترجل من المركبة، وأثناء ذلك قام الآخر بضربه على رأسه من الخلف بمضرب كريكيت فسقط على الأرض فاقد الوعي، واستيقظ في المستشفى وعلم أنه تمت سرقة هاتفه النقال وظرف يحتوي على مبلغ 2500 درهم كان يضعه في المركبة.

■■اتهمت النيابة العامة في دبي، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، زائراً يحمل جنسية دولة آسيوية، لتورطه في جلب وحيازة ثلاث لفافات تحتوي على مادة «ميثامفيتامين» المخدرة حاول ادخالها إلى الدولة، قبل أن يكشف أمره من قبل موظفي الجمارك في مطار دبي وتسليمه إلى أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأسندت النيابة العامة بحق المتهم جناية جلب وحيازة مؤثر عقلي.