يقضي حارس أمن، يحمل جنسية دولة آسيوية، عقوبة الحبس لمدة شهر، التي قضتها بحقه محكمة الجنايات في دبي، بتهمة عضه يد طبيب وزوجته، عندما حاولا الإمساك به بعد أن ضرب ابنتهما أثناء وجودها في الصالة الرياضية الموجودة في البناية التي تقطنها.

وتعود التفاصيل بحسب ما أفادت به الفتاة في تحقيقات النيابة العامة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما كانت موجودة في الصالة الرياضية بالبناية التي تقطنها، فحضر إليها المتهم الذي يعمل حارس أمن، وأبلغها أن عليها الخروج من الصالة لإغلاقها، فتوجهت نحو الباب، غير أن الأخير قام بإغلاقه واقترب منها وحاول مساس جسدها، غير أنها دفعته فضربها.

وفتحت الفتاة الباب وتوجهت إلى والديها اللذين حضرا معها وحاولا البحث عن الحارس، وعندما شاهداه قام بالهروب، فأمسك به والدها «طبيب»، إلا أن المتهم عض اصبعه فتدخلت والدتها، فعض يدها، فقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه وتم نقله إلى المركز الأمني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وسيتم ترحيل المتهم عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم.