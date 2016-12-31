شرطة أبوظبي تضبط متهمين بقتل زميلهما لخلافات عائلية

كشفت شرطة أبوظبي جريمة قتل عامل آسيوي بمنطقة الرويس، ونجحت في القبض على المتهمين، في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة من وقت ارتكاب الجريمة، واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة بسبب خلافات عائلية.

مكافحة الجريمة أشاد مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم الشريفي، بجهود الإدارة العامة للعمليات الشرطية ممثلة في مديرية شرطة المنطقة الغربية لما تبذله من جهود كبيرة وبناءة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها بكل الوسائل والآليات، وبطرق ناجحة تتناسب مع أفضل النظريات والممارسات العالمية في مجال مكافحة الجريمة.

وتفصيلاً، ضبطت شرطة أبوظبي متهمين يحملان جنسية دولة آسيوية بتهمة قتل زميلهما انتقاماً لخلافات في موطنهم باستخدامهما آلة حادة تم استخدامها في قتل الضحية، وتم التخلص من أداة الجريمة في الصرف الصحي.

وقال مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم الشريفي، إن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة المنطقة الغربية تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة لشخص آسيوي بإحدى المناطق في الرويس، ولدى انتقال فرق التحري والمتابعة الجنائية تم معاينة مسرح الجريمة وجمع الآثار وعلامات الاستدلال واستكمال تفاصيل التحقيق، وتبين أن المجني عليه يُدعى «ب، ب» عامل آسيوي على كفالة إحدى المؤسسات العاملة في المنطقة الغربية، وتم جمع المعلومات وبعد تحليل المعطيات تبين أن المدعو «ب، ل»، والمدعو «ف، ش»، من بلد المجني عليه ويعمل المتهمان معه في الشركة نفسها وعلى كفالتها. وتابع الشريفي، أن جريمة القتل وقعت بسبب خلافات عائلية بين عائلة المجني عليه وأحد المتهمين، الذي اتفق مع زميله على التخلص من «ب، ب» بالقتل، وبعد تدبر أمرهما قام المتهم الأول بضرب الضحية على رأسه بقطعة من الحديد، قام بتحضيرها بشكل مسبق، ما أدى إلى احداث قطع جسيم في الرأس ونزيف كبير أدى إلى مصرع الضحية على الفور، ونفذ المتهم الجريمة بمساعدة شريكه وإخفاء أداة الجريمة في أحد منافذ الصرف الصحي في محيط ارتكاب الجريمة، والتخلص من الملابس التي تحمل آثار الجريمة بالطريقة نفسها. وأكد الشريفي أن المتهمين اعترفا بتفاصيل ارتكاب الجريمة، وتم الوصول إلى أدوات الجريمة التي تخلص منها الجناة واسترجاعها وإخضاعها للفحص الجنائي كأدوات جريمة وتحريزها في ملف المتهمين، وتم ضبط وتحريز كامل المضبوطات واستكمال التحقيقات مع المتهمين تمهيداً لتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة.