مخالفة 800 شاحنة لسيرها اثناء الضباب

اعلنت مديرية المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي ، عن مخالفتها لنحو 800 شاحنة لعدم التزامهم بتعليمات شرطة ابوظبي بإيقاف حركة سير الشاحنات خلال نزول الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الافقية ،و استئناف حركة سيرها علي الطرق بعد انقشاع الضباب ووضوح الرؤية الافقية ، وذلك في اطار اولوية جعل الطرق اكثر امنا وخطة السلامة المرورية للمديرية للحد من الحوادث المرورية الجسيمة التي تتسبب فيها الشاحنات للسير اثناء الضباب و ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

واوضحت شرطة ابوظبي، أن حملات الضبط المكثفة على طريق ابوظبي الغويفات بالاتجاهين صاحبها حملات حملة توعية ميدانية للسائقين المضبوطين نظمها قسم مرور الطرق الرئيسية بالمنطقة الغربية، وذلك في اطار الجهود المكثفة والوقائية الهادفة الي سلامتهم في المقام الاول و الحد من الحوادث المرورية التي تتسبب فيها سائقي الشاحنات بسبب عدم التزامهم بإيقاف حركة سير الشاحنات اثناء الضباب .

وحذرت شرطة ابوظبي قائدي الشاحنات علي الطريق الدولي ابوظبي الغويفات بالاتجاهين ، ودعتهم الي ضرورة الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الشرطة لتوفير السلامة خلال نزول الضباب وانخفاض الرؤية الافقية وتعليماتها بإيقاف حركة سير الشاحنات على كافة الطرق .

واكدت شرطة ابوظبي استمرار الرقابة المكثفة علي كافة الطرق خلال الايام القادمة بسبب التغيرات الجوية وانخفاض الرؤية الافقية نتيجة لنزول الضباب ، بجانب استمرار التوعية الميدانية للسائقين المخالفين لتثقيفهم بخطورة القيادة اثناء الضباب وحثهم على عدم تكرار تلك المخالفة ، وضرورة التقيد بالسرعات المقررة للشاحنات و ربط حزام الامان خطورة الحمولات الزائدة وسلامة الاطارات والالتزام بالسرعات المقررة وخطورة التجاوز و استخدام الهاتف اثناء القيادة وحثهم على إيقاف مركباتهم على الكتف الايمن خارج الطريق في حالة الشعور بالتعب والنعاس وأخذ قسط من الراحة .

ودعت شرطة ابوظبي قائدي الشاحنات الي ضرورة تعزيز الجهود التي تقوم بها شرطة ابوظبي وتهدف الي وقاية كافة مستخذى الطريق من وقوع أي حوادث جسيمة او بسيطة وحثتهم على ايقاف حركة سير شاحناتهم والالتزام بالإجراءات التي من شانها توفير السلامة المرورية على الطرق اثناء الضباب.

واكدت شرطة ابوظبي أن السلامة المرورية خلال الضباب تتطلب التعاون الكامل من السائقين على كافة الطرق والالتزام بقانون السير والمرور واستجابتهم مع النصائح التي توجه إليهم الي إجراءات السلامة خلال نزول الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الافقية الي الحد الذي لا يمكن السائقين من تبين معالم الطريق ورؤية المركبات التي تسير عليه بصورة واضحة مما يتسبب في صدمهم المركبات التي تسير امامهم في حالة عدم الالتزام بزيادة مسافة التتابع او الالتزام بعدم التجاوز مما يؤدي الي صدم المركبات التي تسير في المسارات الأخرى.