الإمارات اليوم

وفاة شخص سقط بمركبته من الطابق الخامس في عجمان

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توفي شاب (من جنسية دولة إفريقية ــ 22 عاماً)، أمس، بعدما سقطت مركبته من الطابق الخامس لمواقف متعددة الطوابق بإحدى البنايات السكنية في عجمان.

وقال ضابط مركز الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، الملازم نواف عتيق الكواي، في تصريح للصحافيين، إن «غرفة العمليات تلقت بلاغاً، فجر أمس، يفيد بسقوط مركبة من الطابق الخامس لمواقف متعددة الطوابق في بناية سكنية، فتوجهت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وباشرت عملية الإنقاذ، لكن تبين أن السائق تجاوز بالمركبة الحاجز الإسمنتي وعبر جدار المواقف لتسقط من الطابق، ما أدى إلى وفاته».

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