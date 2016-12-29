مصرع أفريقي سقط بسيارته من بناية متعددة الطوابق بعجمان‎

لقي شاب أفريقي يبلغ من العمر 22 عاما مصرعه فجر أمس بعد سقوط مركبته من مواقف بناية سكنية متعددة الطوابق.

وقال ضابط مركز الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان الملازم الأول ، نواف عتيق الكواي، في تصريح للصحافيين، إن "غرفة العمليات تلقت بلاغاً فجر الخميس يفيد بسقوط مركبة من الطابق الخامس لمواقف متعددة الطوابق في إحدى البنايات السكنية".

وعلى ضوء البلاغ توجهت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وباشرت على الفور الفرق عملية الإنقاذ، لكن تبين أن السائق كان قد فارق الحياة.

وبحسب الكواي، فإن السائق كان قد تجاوز الحاجز الاسمنتي وعبر جدار المواقف، للبناية السكنية التي كشفت عليها فرق الدفاع المدني وتبين أنها مستوفية لشروط الوقاية والسلامة العامة. ...