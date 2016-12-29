القبض على المتهم بقتل صاحب سوبرماركت في «ميسلون»

كشفت شرطة الشارقة عن ملابسات مقتل صاحب محل سوبر ماركت، هندي، إثر القبض على المتهم بقتله خلال أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة، في الثامنة من صباح أول من أمس، يفيد بالعثور على جثة صاحب السوبرماركت داخل المحل، الواقع في منطقة ميسلون، فانتقل فريق من ضباط وأفراد التحريات والتحقيق الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية وفريق مسرح الجريمة، إلى الموقع، حيث عثر على المجني عليه والدماء تنزف من جسده. وقد جرت محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى من قبل فريق الإسعاف الوطني، إلا أنه فارق الحياة أثناء محاولة إنقاذه. وبمعاينة الجثة، تبين أن القتيل تعرض لطعنات نافذة عدة، في أنحاء من جسده من قبل شخص مجهول.

• شرطة الشارقة كشفت غموض الجريمة خلال 12 ساعة، وألقت القبض على المتهم.

وأمر وكيل نيابة الشارقة بنقل الجثة إلى الطب الشرعي، لفحصها وتحديد أسباب الوفاة، فيما تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية لمتابعة القضية، وتحديد هوية الجاني وملاحقته والقبض عليه.

وتمكن الفريق بالبحث والتحري وجمع المعلومات من تحديد هوية شخص باكستاني يشتبه في أنه على علاقة بالجريمة. كما تمكن من معرفة الأماكن التي يتردد عليها، فوضع كميناً محكماً له، وقبض عليه. وخلال التحقيق معه ومواجهته بالقرائن، اعترف المتهم بمهاجمة المجني عليه أثناء وجوده في المحل، وتوجيه طعنات عدة له بسكين كان يخفيه بين طيات ملابسه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه.

وأعرب مديرعام العمليات الشرطية، العقيد محمد راشد بيات، عن تقديره للجهود التي بذلها الفريق المكلف بمتابعة القضية للكشف عن ملابسات الجريمة، والقبض على المتهم، منوهاً بكفاءة أجهزة الشرطة في الدولة، وقدرتها على كشف ملابسات الجرائم وضبط مرتكبيها مهما حاولوا التخفي أو الهروب والإفلات بجرائمهم.