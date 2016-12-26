آسيويان يحتالان برزم ورقية تحمل طبعة الدولار

قبضت شرطة عجمان على شخصين من الجنسية الآسيوية بتهمة الاحتيال، إذ حاولا بيع رزم ورقية تحمل طبعة الدولار على أنها دولارات حقيقية.

وقال نائب مدير عام العمليات الشرطية، العقيد عبدالله سيف المطروشي، إن معلومات وردت إلى الشرطة تفيد بوجود شخصين يعرضان مجموعة من الأوراق السوداء للبيع مقابل 500 ألف درهم، على أنها من فئة الدولار، إلا أنها تحتاج إلى مادة معينة لتتحول إلى دولارات حقيقية.

وأكد أن فريقاً من رجال التحريات والمباحث الجنائية تمكن من ضبط المشتبه فيهما في الفندق الذي اتخذاه مقراً لتنفيذ عملياتهما الاحتيالية. كما ضبط مجموعة من الرزم عليها طبعة الدولار الأميركي بحوزتهما.

وطالب المطروشي أفراد المجتمع بالتبليغ عن أي حادثة أو أشخاص يشتبه فيهم، مؤكداً أن شرطة عجمان ستتعامل بحزم مع من يعبث بأمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم.