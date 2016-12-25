ضبط أكثر من 200 كغ "حشيش" عند منفذ حدودي إلى أبوظبي

تمكنت شرطة أبوظبي وجمارك أبوظبي من ضبط سائق آسيوي حاول تهريب كمية من مخدر الحشيش بسيارة شاحنة كان يقودها عبر أحد منافذ الدخول البرية الى إمارة أبوظبي، والتي تبين لاحقاً وخلال التحقيقات أن الكمية المهربة في الشاحنة تعود لمروج مخدر الحشيش "ع، ص، ع خليجي، عاطل عن العمل" كان تحت مراقبة ومتابعة رجال مكافحة مخدرات بشرطة أبوظبي، ليتم ضبطه وسائق الشاحنة وأداة التهريب عبر المنفذ الحدودي.

وأشاد مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم الشريفي، بدعم ومتابعة قائد عام شرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي، بتوفير الإمكانيات كافة من أجل تمكين رجال شرطة أبوظبي لأداء مهامهم وواجباتهم على الوجه الأكمل في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في إمارة أبوظبي.

ونوه مدير عام شرطة أبوظبي بالجهود التي بما قام بها فريق الضبط والتحري من شرطة أبوظبي وجمارك أبوظبي في ضبط الكمية وتوقيف المهربين وأشاد بمستوى التنسيق والتعاون بين شرطة أبوظبي والجمارك في إمارة أبوظبي من أجل توفير أقصى سبل حماية المنافذ الحدودية من خلال تنظيم الدورات المتخصصة المشتركة في عمليات المراقبة والتفتيش والاشتباه، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والتي تؤدي الى الوصول الى أفضل المخرجات من أجل حماية المجتمع والشباب من أخطار و ويلات المخدرات.

وأشار اللواء الشريفي الى أن رجال مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي وبالتعاون مع رجال جمارك أبوظبي وما يمتلكونه من مهارات وخبرات تمكنهم من وقاية المجتمع من آفة المخدرات ومروجي السموم، وحماية الشباب من الوقوع ضحايا للسموم بأنواعها، وكذلك قدرة رجال مكافحة المخدرات على ملاحقة هؤلاء وضبطهم وتحويلهم الى الجهات القضائية المختصة.

وأشار المدير العام لشرطة أبوظبي تعمل دائماً بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات المحلية من أجل حماية المجتمع من الجريمة من خلال توفير أقصى الإمكانيات والتشاور وعقد الاجتماعات لوضع أفضل الآليات والسبل لحماية المجتمع.

وأضاف أن مهربي المخدرات يستهدفون قطاعات الشباب لترويج سمومهم ولا يهمهم الا جمع المال بغض النظر عما يلحقون من ضرر بالشباب، وتحويلهم الى ضحايا الإدمان القاتل وضياع مستقبل الشباب من الضحايا.

وفي تفاصيل الضبطية أنه بعد ورود معلومات عن ضبط جمارك ابوظبي العاملة في المنفذ المختص وتفتيش الشاحنة تم العثور على كمية مخدر الحشيش بلغ وزنها التقريبي "213 كيلو غرام"، تعود لمروج مخدر الحشيش "ع، ص، ع خليجي، عاطل عن العمل" والذي كان تحت مراقبة ومتابعة رجال مكافحة مخدرات بشرطة أبوظبي، حيث تحركت رجال مكافحة المخدرات التابع لشرطة أبوظبي الى مكان احتجاز الشاحنة والعمل على تحريز المضبوطات والمتهم والبدء بالتحقيق معه، حيث قام بإخفاء الحشيش المهرب بطريقة احترافية داخل الشاحنة، وتم ضبط المخدرات والشاحنة كأداة جرمية لاستكمال التحقيق.