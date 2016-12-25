أفراد يسجلون 36 ألف مخالفة لسائقين خلال 11 شهراً

سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 36 ألفاً و466 مخالفة، حررت بواسطة أفراد الجمهور وأرسلت عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي.

سوء استخدام خدمة تحرير المخالفات عبر تطبيق شرطة دبي يعرّض للمساءلة القانونية. شرطة دبي وضعت ضوابط لاستخدام الخدمة، تشمل عدم تصوير الأشخاص الموجودين داخل المركبة.

وقال مدير الإدارة، العميد سيف مهيّر المزروعي، إن «خدمة الإبلاغ عن المخالفات المرورية عبر تطبيق على الهاتف الذكي تتيح لأفراد الجمهور في دبي الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة المرتكبة من قبل بعض السائقين غير الملتزمين بقوانين السير، وتوثيقها بالصور أو الفيديو وإرسالها إلى موقع الخدمة».

وأضاف أن «التطبيق يتيح للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التسجيل في التطبيق سلفاً، ومن ثم تحميل الصور أو الفيديو وإرسالها بكل سهولة».

وأشار إلى أن «هناك حزمة من الضوابط وضعتها شرطة دبي لاستخدام هذه الخدمة، تشمل عدم تصوير الأشخاص الموجودين داخل المركبة، سواء كان سائقها أو مرافقيه، حفاظاً على الخصوصية، وتفادي وقوع أي مشكلات بين أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أن «الضوابط تشمل أيضاً عدم تصوير المركبة المخالفة أثناء قيام محرر المخالفة بالقيادة، حتى لا يؤثر ذلك في انتباهه أو يشتته فيسبب خطورة على غيره من مستخدمي الطريق».

وأكد المزروعي، أن «هذا العدد الكبير من المخالفات يعكس حرص أفراد الجمهور على القيام بدورهم المجتمعي في تعزيز أمن الطرق»، مبيناً أن «معظم المخالفات الموثقة بالصور تتمثل في الوقوف الخاطئ، وعرقلة حركة السير وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي».

وكشف أن «سوء استخدام هذه الخدمة يعرّض من يفعل ذلك للمساءلة القانونية، لأن الهدف منها في الأساس حماية الأرواح، وليس النيل من الآخرين أو الإساءة إليهم، وقد حرصت شرطة دبي على تكريم الأشخاص الأكثر تفاعلاً بهدف تشجيع غيرهم على المشاركة».

وأفاد بأن «شهر يونيو الماضي تصدّر مجموع المخالفات بواقع 7373 مخالفة، وحل شهر مارس في المرتبة الثانية بواقع 4176 مخالفة، ثم شهر مايو بـ3795 مخالفة، فيما جاء شهر أبريل في المرتبة الرابعة بـ3329 مخالفة، ثم شهر سبتمبر في المرتبة الخامسة بـ3051 مخالفة، وأكتوبر 3041 مخالفة، ونوفمبر 2676 مخالفة، ثم فبراير 2563 مخالفة، ويناير 2363 مخالفة، وأغسطس 2289 مخالفة، وأخيراً شهر يوليو بواقع 1810 مخالفات».

وقال المزروعي، إن «بمجرد تلقي الصورة من جانب أفراد الجمهور، يستطيع الموظف المختص بفضل التقنية الموجودة تحديد الهاتف المرسل، وكل البيانات الأخرى المطلوبة، ثم يرسل إشعاراً إلى صاحب الرسالة يخطره بتسلّمها، كما يبلغ الشخص المخالف عن طريق رسالة نصية بتسجيل مخالفة ضده، وقيمة الغرامة المستحقة عليه».

وتابع «بغض النظر عن تعاون أفراد الجمهور مع شرطة دبي، فإن البرنامج يوفر نوعاً من الردع للمخالفين، إذ يدرك الجميع الآن أن هناك نوعاً من الرقابة الذاتية من جانب أفراد المجتمع»، نافياً «وقوع أية مشكلات بسبب هذه الخدمة التي تهدف إلى إشراك الجمهور في تعزيز الأمن وسلامة الطريق».