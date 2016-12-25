وفاة شابة محترقة أثناء إعداد الطعام وإصابة شقيقها

توفيت شابة من جنسية دولة عربية (26 عاماً)، أول من أمس، بعدما أمسكت النيران في ملابسها أثناء إعدادها طعام الغداء في منزلها برأس الخيمة، كما أصيب شقيقها بحروق متفاوتة بجسده عندما حاول إنقاذها.

وقال والد المتوفاة لـ «الإمارات اليوم»، إن « ابنته كانت تعد طعام الغداء في المطبخ، وأثناء تشغيلها الغاز أمسكت النيران بملابسها، فأخذت تصرخ، وهرع شقيقها لإنقاذها، إلا أن النيران انتقلت إلى ملابسه وأصيب بحروق». وتابع «كنت في المسجد وبعد صلاة الجمعة وجدت سيارة إسعاف تقف أمام منزلي، فذهبت مسرعاً إلى المنزل ووجدت ابنتي وابني مصابين بحروق بين البليغة والمتوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى صقر الحكومي لتلقي العلاج وتوفيت ابنتي متأثرة بإصابتها البليغة».