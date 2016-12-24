صوت أنفاس ضعيف يقود إلى إنقاذ إمراة وحيدة من نزيف حاد

أكد مدير إدارة غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، المقدم خزرج الخزرجي،أن مؤشر الرد على مكالمات خط (999) ارتفع خلال 10 ثوان فقط إلى 97.5% خلال العام الجاري، مقابل 95% من العام 2015، الذي شهد تلقي مليونين و775 ألف مكالمة طارئة.

وأضاف الخزرجي لـ«الإمارات اليوم»، إن «ضغوطاً نفسية ومهنية هائلة تقع على متلقي مكالمات خط الطوارئ (999)، إذ يجب عليهم التعامل مع متصل مرتبك أو مذعور، وتهدئة روعه، والحصول منه على معلومات وافية حول موقعه".

وكانت من أبرز الوقائع التي أبرزت حرفية متلقي مكالمات الطوارئ، واقعة لامرأة استغاثت بغرفة العمليات، كانت تقول بصعوبة بالغة وصوت ضعيف، إنها تعاني نزيفاً ثم أغلقت الخط، وخلال ثوان قليلة استطاع متلقي المكالمة تحديد موقعها، وأرسل إليها الإسعاف، وتبين أنها تقيم بمفردها في المنزل، ولولا الاستجابة في الوقت المناسب لأصيبت بمضاعفات خطيرة.

وأضاف الخرزجي أن شرطة دبي تستخدم في غرفة القيادة والسيطرة ما يعرف بالمرشد الآلي، الذي يساعد متلقي المكالمة على استيفاء كل المعلومات المطلوبة من المتصل، حسب طبيعة الحادث أو البلاغ، لتفادي إغفال أي معلومة في لحظة الانفعال التي ربما تسيطر على الطرفين في بعض الحالات الصعبة، مثل الحرائق أو الحوادث البليغة