مكالمة صامتة لـ999 تنقذ حياة مريض

كشف مدير إدارة غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، المقدم خزرج الخزرجي، أن متلقي مكالمات خط الطوارئ في شرطة دبي (999) تعاملوا أخيراً، مع حالات في غاية الصعوبة، ومن بين الحالات مكالمة لم يتفوه فيها المتصل بكلمة واحدة، فقط سمع المتلقي صوت أنفاس وتعامل مع الأمر باحترافية، حتى تبين أن المتصل مصاب بأزمة قلبية داخل سيارته في الطريق العام.

وعرضت هذه الحالة في اجتماع عام، لأنها تعكس حرص وذكاء متلقي المكالمة، إذ أجاب عن اتصال، وظل الخط مفتوحاً دون أن يتفوه المتصل بكلمة واحدة، وكان من المنطقي أن يغلق الخط، خصوصاً في ظل تكرار مكالمات من أطفال يتصلون بالخطأ بخط الطوارئ، لكن شيئاً ما استوقفه في الاتصال، إذ سمع صوت أنفاس ثقيلة، وتعامل مع فرضية ضئيلة النسبة، بأن يكون المتصل يحتاج إلى النجدة فعلياً، ولم ينتظر كثيراً، إذ بادر إلى إرسال دوريات شرطة إلى المكان الذي حدده بخدمة (جي بي إس)، وظل على الخط مع زميله شرطي الدورية حتى وصل إلى النقطة المطلوبة، ووجد سيارة متوقفة على جانب الطريق، وتم فتحها ليتبين أن سائقاً مصاباً بأزمة قلبية مفاجئة، وكاد يتعرض لمضاعفات لولا ذكاء وإنسانية متلقي المكالمة الذي أعطى درساً لجميع زملائه بضرورة الصبر وافتراض الأسوأ دائماً، لأنه في النهاية خط طوارئ».