الإمارات اليوم

شرطة عجمان تتعقّب المجرمين بـ «غرفة مضيئة»

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الزرعوني خلال حديثه عن ابتكار «الغرفة المضيئة». من المصدر

ابتكرت القيادة العامة لشرطة عجمان طريقة لرصد المجرمين وتعقّبهم، وتسهم في الحفاظ على الأمن بأعلى درجاته في الإمارة.

وذكر المساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني، من شرطة عجمان، أن الابتكار الجديد يسمى «الغرفة المضيئة»، و«تقوم فكرته على تصميم غرفة، تنقل إليها الآثار والعينات المأخوذة من موقع الجرائم، مثل طبعات الأحذية أو الإطارات أو البصمة العشرية، لالتقاط الصور لها ونقلها إلى برنامج خاص يحفظ بصمات الأحذية والإطارات على مستوى العالم».

وأوضح الزرعوني، مقدم الابتكار، أن «كل شركة لها نقشات معروفة للأحذية والإطارات، ما يتيح تحديد نوع الشركة، وأنواع السيارات التي تستخدم فيها الإطارات، وموديلات هذه السيارات، لتتضح معالم الجريمة، وبالتالي تضييق دائرة المشتبه فيهم، والوصول إلى المجرم».

وتابع «في السابق كنا نعاني كثيراً في تقصي الأثر، لذلك ركزت اهتمامي على تضييق دائرة المشتبه فيهم، عبر هذا الابتكار الذي يحدد الإطارات التي كانت موجودة لحظة الجريمة أو أحذية المجرمين، بعد وضعها على قوالب خاصة».

 

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