أروقة المحاكم

- حاول زائر يحمل جنسية إفريقية ادخال كمية من المواد المخدرة إلى الدولة، وتم ضبطه، وأفاد مفتش جمركي، في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء وجوده على رأس عمله في مطار دبي وتحديداً في قسم الأجهزة الداخلية، وحين مرور حقيبة المتهم على جهاز الكشف، لاحظ وجود كثافة غير طبيعية في أعلى الحقيبة وأسفلها، فأبلغ أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأحالت النيابة العامة في دبي، المتهم البالغ من العمر 36 عاماً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب وحيازة 4000 غرام من مادتي الكوكايين والكيتامين المخدرتين، إضافة إلى تعاطيه من تلك المادة.

- حددت محكمة الجنايات في دبي، جلسة 12 من فبراير المقبل موعداً للنظر في قضية سرقة 200 درهم، متهم فيها ثلاثة عمال تنظيف يحملون جنسية آسيوية، بتوقيف شخص من موطنهم في منطقة مظلمة، وأشهروا في وجهه سكيناً، وسحبوا محفظته التي كانت تحتوي على المبلغ ولاذوا بالفرار، غير أن المجني عليه استغاث بالمارة الذين أمسكوا بالمتهمين وأبلغوا الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليهم.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي، النظر في قضية حمّالين من جنسية آسيوية، يعملان في شركة عاملة في مطار دبي، متهمين بالتورط في سرقة خمسة علب فاكهة قُدرت قيمتها بـ 50 درهماً، من شحنة أغذية عائدة لأحد التجار، التي وجدت بحوزتهما.

وبينت التحقيقات أن المتهمين استغلا وجودهما في المستودع بداخل الطائرة وقام المتهم الأول بعملية المراقبة، وقام الثاني بالاتفاق مع الأول باختلاس أربع علب فاكهة، واشترك معه المتهم الأول واختلس علبة خامسة.