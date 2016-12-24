قرّرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي، تأجيل النظر في قضية اتهام عاطل عن العمل، يحمل جنسية دولة آسيوية، بالتورط في حيازة 4790 قرصاً من مادة «الترامادول» بقصد الترويج، غير أنه ادعى بعد إلقاء القبض عليه أنه يحوز تلك الأقراص بقصد التعاطي.

وقالت النيابة العامة في أوراق الدعوى، إن المتهم البالغ من العمر 31 عاماً، تسلّم تلك الأقراص من شخص آخر، فوردت معلومات موثوقة المصدر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، فتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من أفراد الإدارة، وتحديد مكان وجود المتهم والمكان الذي يخفي فيه الأقراص.

وتوجهت قوة من الشرطة إلى مكان سكنه، وألقت القبض عليه، وبتفتيش منزله عثر على تلك الأقراص.

وطالبت النيابة العامة من الهيئة القضائية بتشديد العقوبة بحق المتهم ومعاقبته وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.