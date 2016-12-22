تفاصيل تقرير اللجنة الطبية الخاصة بفحص المتهم بقتل الطفل عبيدة

أكد تقرير اللجنة الطبية الخاص بفحص المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد توقيع الكشف الطبي على المتهم من قبل الأطباء والمعالجين النفسيين تبين أنه يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع ادمان على الكحول.

وبينت اللجنة في تقريرها الذي حصلت " الامارات اليوم " على نسخة منه، أن ذلك الادمان لا يفقد المتهم ولا ينقصه الادراك والارادة، مشيرة إلى أنه بما أنه قادر على الادراك والتمييز ولديه البصيرة الكاملة فهو مسؤول عن تصرفاته.