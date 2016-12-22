تفاصيل تقرير اللجنة الطبية الخاصة بفحص المتهم بقتل الطفل عبيدة

أكد تقرير اللجنة الطبية الخاص بفحص المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد توقيع الكشف الطبي على المتهم من قبل الأطباء والمعالجين النفسيين تبين أنه يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع ادمان على الكحول.
وبينت اللجنة في تقريرها الذي حصلت "الامارات اليوم" على نسخة منه، أن ذلك الادمان لا يفقد المتهم ولا ينقصه الادراك والارادة، مشيرة إلى أنه بما أنه قادر على الادراك والتمييز ولديه البصيرة الكاملة فهو مسؤول عن تصرفاته.
وقالت اللجنة التي كلفت سابقاً من قبل الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بفحص مدى القوى العقلية للمتهم بعد طلب المحامي المنتدب عنه، أن المتهم نضال.ع.ع أدخل إلى قسم الطب النفسي الداخلي بتاريخ 15 نوفمبر الماضي، وبقي في القسم لمدة خمسة أيام، وتمت مناظرته من قبل اللجنة الطبية في القسم الداخلي ومن قبل المعالجين النفسيين في وحدة العلاج النفسي، واتضح أنه من خلال اجراء الاشعة المقطعية للدماغ كانت نتيجة طبيعية، وأنه تم اجراء تخطيط الدماغ الكهربائي ولم تظهر أي تغيرات صرعية.