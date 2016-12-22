وفاة 184 شخصاً في حوادث مرورية بدبي خلال العام الجاري

سجلت الإدارة العامة للمرور بدبي 2765 حادثاً منذ بداية العام وحتى 10 ديسمبر الجاري، أسفرت عن وفاة 184 شخصاً وإصابة 1839 آخرين بإصابات متفاوتة، وفق مدير الإدارة العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أن 5130 مركبة تورطت في هذه الحوادث. وقال إن قائمة الحوادث تضمنت 328 حادث دهس، أسفرت عن وفاة 44 شخصاً، وإصابة 303 آخرين بإصابات متفاوتة.

وأضاف أن شرطة دبي تحرص على أن تكون طرق الإمارة الأكثر أمناً وسلامة وحفظاً للأرواح والممتلكات، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للإدارة العامة للمرور هو ضبط أمن الطريق بكفاءة عالية وخفض نسبة الوفيات إلى الرقم صفر بحلول عام 2020.

وأشار إلى أن بعض الممارسات الخاطئة من قبل مستخدمي الطريق من المشاة أدت إلى ارتفاع وفيات حوادث الدهس، حيث أسفرت عن وفاة 44 شخصاً، وإصابة 303 بإصابات متفاوتة، منها 37 بليغة، و138 متوسطة، و128 بسيطة خلال الأشهر الـ11 الماضية.

وأرجع سبب ارتفاع وفيات حوادث الدهس نتيجة لارتكاب بعض الممارسات الخاطئة كالنوم تحت عجلات الشاحنات أثناء توقفها لأخذ قسط من الراحة، أو قيام بعض الأشخاص بتسلق الحاجز الأسمنتي الفاصل بين الشارع، أو العبور عبر فتحات الحاجز الشبكي، على الرغم من وجود معابر للمشاة وجسور قريبة منهم.

ولفت المزروعي إلى أن القانون يمنع المشاة من العبور على الطرق السريعة أو الطرق التي تزيد سرعتها على 80 كم في الساعة، أما في الطرق الداخلية فضرورة العبور من الأماكن المخصصة لذلك أمر مطلوب وإلزامي على جميع المشاة، أو استخدام الجسور والأنفاق المخصصة للمشاة إن وجدت، وليس العبور العشوائي.

وكشف عن ضبط 64 ألفاً و458 مخالفاً من المشاة خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الجاري، في إطار الحملات المستمرة لتواجد رجال المرور في كل الشوارع الداخلية والخارجية للإمارة.

وأشار إلى أن شهر مارس تصدّر في عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم أثناء عبورهم من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، حيث تم ضبط 7920 مخالفاً، بينما احتل فبراير المرتبة الثانية حيث تم ضبط 6798 مخالفاً، واحتل شهر أبريل المرتبة الثالثة، حيث تم ضبط 6556 مخالفاً.

وأضاف أن شهر يناير حل في المرتبة الرابعة، حيث ضبط 6480 مخالفاً، ثم شهر أغسطس في المرتبة الخامسة 5922 مخالفاً، وشهر يونيو في المرتبة السادسة 5802 مخالف، وشهر نوفمبر في المرتبة السابعة 5355 مخالفاً، بينما حل شهر مايو في المرتبة الثامنة 5259 مخالفاً، وحل شهر يوليو في المرتبة التاسعة 4858 مخالفاً، وفي المرتبة العاشرة شهر أكتوبر 4787 مخالفاً، وأخيراً شهر سبتمبر 4721 مخالفاً.