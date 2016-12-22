جمارك أبوظبي تُحبط محاولة تسلّل عبر مركز مزيد الحدودي

أحبطت كوادر الإدارة العامة لجمارك أبوظبي محاولة تسلل لدخول الدولة من قبل شخصين في مركز جمرك مزيد الحدودي.

وقال مدير عام الإدارة بالإنابة؛ إن مفتشي مركز جمرك مزيد اشتبهوا بسائق يحمل جنسية دولة عربية، ويقوم بإنهاء إجراءات النقل البري استعداداً لدخول الدولة، فقام المفتشون بإخضاع الشاحنة لإجراءات التفتيش الدقيق من خلال أجهزة الكشف الحديثة، إلى جانب عمليات التفتيش اليدوي، ليتم العثور على متسللين اثنين مختبئين في صندوق الإطارات الاحتياطية، ولا يحملان أي أوراق ثبوتية، إذ قام المفتشون بتحويل السائق وكلا المتسللين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكد التزام الإدارة بدورها كخط الدفاع الأول عن حدود الدولة ضد أي محاولات تهدد أمن المجتمع وأمان المواطن، إذ تتخذ الدولة إجراءات صارمة وشديدة ضد المتسللين والمتعاونين معهم والمتسترين عليهم في إطار جهود القيادة للحد من هذه الظاهرة السلبية على المجتمع، حيث تعتبر الإمارات وما تتمتع به من تقدم اقتصادي واجتماعي، هدفاً للمتسللين الباحثين عن الكسب غير المشروع، متناسين في ذلك مخالفتهم لأنظمة الدولة وقوانينها.