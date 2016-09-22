"جنايات الشارقة" تطالب بتحديد أولياء الدم الذين لهم حق القصاص في قضية قاتل والدته

قررت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية أن يكون الشهر المقبل موعدا لتحديد أولياء الدم الذين لهم حق القصاص أو العفو عن المتهم بقتل والدته نحرا بالسكين في يونيو من العام الماضي، وطالبت المحكمة في جلستها التي عقدت أمس بحصر إرث المجني عليها.



وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قد كشفت أن المتهم أقدم على قتل والدته التي تحمل الجنسية الدنماركية نحرا بسكين في شقتها الواقعة بمنطقة الممزر في الشارقة.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه وجد في أرجاء الشقة العديد من قصاصات الورق والطلاسم الغريبة ما جعله يصمم على قتل والدته.

واعترف الشاب بقتل والدته 50 عاما نحرا بسكين المطبخ بأن نحرها متعمدا برقبتها من جهة اليمين وسحب السكين الى اليسار ومن ثم قام بتكرار الفعل مرتين، وثبت من تقرير الطب الشرعي بوزارة العدل أنه بتشريح الجثة تبين وجود جرح بالعنق صاحبه نزيف دموي وقطع بالقصبة الهوائية والأوعية الدموية الرئيسة، ما أدى إلى توقف بالتنفس والقلب، وانتهى بالوفاة.

وخلال مرافعتها أوصت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على الجاني الذي قتل والدته التي لا ذنب لها ونحرها وهي على فراشها، ثم عاش معها في الشقة غير آبه بوجودها مذبوحة فيها لمدة عشرة أيام، ومارس حياته بشكل طبيعي.