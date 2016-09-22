شرطة عجمان تضبط عصابة متخصصة في السرقة من داخل السيارات

ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على عصابة تضم ثمانية أشخاص من دول آسيوية، سرقوا 100 ألف درهم و10 آلاف دولار أميركي من حقيبة بسيارة، كما سرقوا حقيبة يد نسائية بداخلها 4000 درهم تعود لامرأة من دولة عربية.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد عبدالله سيف المطروشي، إن الواقعة بدأت بتلقي بلاغين: الأول من مجني عليه يفيد بأن شخصاً مجهولاً أخبره بوجود عطل بإطار المركبة، وبمجرد نزوله من المركبة للمعاينة سرق شخص آخر الحقيبة وفرا هاربين بالحقيبة وبداخلها 100 ألف درهم و10 آلاف دولار أميركي، والبلاغ الثاني من امرأة تفيد بأن أحد الأشخاص أوهمها بوجود زيت يتساقط من مركبتها، وعند نزولها للتأكد من الأمر قام شخص آخر بسرقة حقيبتها من داخل المركبة وفر هارباً، موضحة أن الحقيبة بها مبلغ 4000 درهم.

وبالبحث والتحري واتباع الإجراءات القانونية تمكن رجال الشرطة من التعرف إلى أحد أفراد العصابة، ومن خلاله تم الوصول إلى مكان إقامة المشتبه فيه بإمارة عجمان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومداهمة المسكن، وعند القبض عليهم أبدوا مقاومة عنيفة لكن تمت السيطرة على جميع المتهمين وعددهم ثمانية أشخاص اشتركوا في السرقة، جميعهم يحملون جنسيات دول آسيوية.

وبسؤال المشتبه فيهم اعترفوا بارتكاب الجريمتين، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين وملف القضية إلى النيابة العامة.

ودعا المطروشي الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر عند التحدث مع أي شخص غريب، وعدم الانصياع له وتجنبه، خصوصاً عند حمل الأموال والممتلكات الثمينة حتى لا يقعوا فريسة سهلة لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يسعون إلى الحصول على المال بمجرد أي غفلة، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون لهم بالمرصاد، وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.