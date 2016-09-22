مكافحة الاتجار في البشر بالداخلية تناقش استراتيجية 2017

ناقشت لجنة وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار في البشر، برئاسة مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العقيد مبارك عِوَض بن محيروم، الاستعدادات والأطر العامة لإعداد الخطة الاستراتيجية للجنة لعام 2017، وآليات دعم البرامج الوقائية من قضايا الاتجار في البشر وإجراءات التنسيق والتطوير المتعلقة بدور الجهات المعنية في تعزيز دور التوعية بما يحقق الأهداف الموضوعة.

وأوضح بن محيروم أن أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع عدداً من المقترحات توضح الأطر العامة لاستراتيجية العمل خلال 2017، كما تم تشكيل فرق فرعية متخصصة في إطار تعزيز عمل اللجنة. وقال إن اللجنة تولي أهمية لدور الإعلام والتوعية، حيث سيتم وضع آلية لتنظيم الحملات الإعلامية والتوعوية في وسائل الإعلام.