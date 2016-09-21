"دفاع مدني" عجمان تسيطر على حريق الصناعية الجديدة

سيطرت فرق الإطفاء بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان على حريق شب في مستودعين بالمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان، ظهر اليوم (الاربعاء) حيث التهمت النيران محتويات مستودعين لمعمل بلاستيك وآخر للأصباغ، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وذكر العميد صالح سعيد المطروشي ، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان ، الذي أشرف ميدانياً على عملية الاطفاء مع متابعة ضباط المراكز، أنه وفور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهر اليوم، تحركت ثلاث فرق للدفاع المدني تابعة لمراكز الإدارة العامة والجرف والصناعية، إلى موقع الحادث، وبأسناد من إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة من مركز سمنان، ودعم من آليات وصهاريج المياه التابعة للبلدية في المنطقة، وعملت الفرق على السيطرة على الحريق و حالت دون امتداد الحريق الى المستودعات المجاورة .

وأوضح مدير عام الدفاع المدني في عجمان أن عملية التبريد بدأت مباشرة بعد الانتهاء من عملية الإطفاء تمهيدا لتسليم موقع الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات ومعرفة أسباب الحريق.

وأكد المطروشي، إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه، مناشداً أصحاب المستودعات والمعامل الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة، وأهمية التأكد من صلاحية الأسلاك الكهربائية، وعدم تحميل المحولات بأكثر من طاقتها، والتي قد تسبب في الحرائق وخسائر بالأرواح والممتلكات