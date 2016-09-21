بالفيديو.. احتراق يخت في مارينا الجزيرة الحمراء

احترق يخت متوقف في مارينا الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة من دون وقوع إصابات حيث تمكن فريق من الدفاع المدني بالإمارة من السيطرة على الحريق.

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