الإمارات اليوم

بالفيديو.. احتراق يخت في مارينا الجزيرة الحمراء

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احترق يخت متوقف في مارينا الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة من دون وقوع إصابات حيث تمكن فريق من الدفاع المدني بالإمارة من السيطرة على الحريق.

 

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