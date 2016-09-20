حجز 83 مركبة ومخالفة 1583 سائقاً خلال أسبوعين برأس الخيمة

قال رئيس فريق حملة التزام المرورية في شرطة رأس الخيمة، الرائد سالم محمد بورقيبة، إن إدارة المرور والدوريات ومراكز الشرطة الشاملة في مناطق الاختصاص حجزت 83 مركبة مخالفة، وحررت 1583 مخالفة مرورية وذلك خلال أسبوعين من انطلاق حملة التزام في الرابع من الشهر الجاري.

وأوضح أنه تم توجيه النصح والإرشاد لـ75 سائق مركبة، لافتا إلى أن الحملة تهدف إلى خفض نسبة الحوادث والوفيات وتطوير التعاون بين مختلف القطاعات والجهات الأخرى، وصولاً إلى المنظومة المتكاملة نحو مجتمع آمن ومستقر وخال من الحوادث المرورية وتوعية شرائح المجتمع كافة.

وأضاف أن الهدف من اطلاق الحملة الوصول لأعلى درجات الأمن و السلامة المرورية في الطرق حيث ستستمر حملة (التزام) مدة شهرين، وستشمل جميع مناطق وشوارع الإمارة الداخلية والخارجية.