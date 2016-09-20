إصابة 3 أشخاص في تصادم مركبتين بالشارقة

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح تراوحت بين المتوسطة والبسيطة في حادث تصادم وقع بين مركبتين على شارع الشيخ محمد بن زايد بالشارقة، ما أدى إلى إغلاق جزئي للشارع، وحدوث عرقلة لحركة السير .

وفور تلقي القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغا بالحادث هرعت فرق الشرطة ودوريات المرور وتخطيط الحوادث المرورية والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم تنبيه القادمين بضرورة استخدام الطرق البديلة، وتم العمل على إخراج المركبتين المتصادمين إلى خارج الطريق من أجل إفساحه للحركة المرورية وعودة حركة السير إلى طبيعتها على الشارع.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.