1 % نسبة الحوادث المرورية البليغة في العيد بعجمان

قال نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان الرائد سيف عبدالله الفلاسي، إن حركة المرور خلال إجازة عيد الأضحى تميزت بالانسيابية لجهود الدوريات المرورية المنتشرة في الإمارة، والتي بلغ عددها 25 دورية يومياً خلال فترة العيد، تفادياً لوقوع الحوادث وتأمين تنقل مستخدمي الطرق، ما انعكس في انخفاض نسبة الحوادث البليغة التي لم تتجاوز 1% من إجمالي الحوادث التي كانت في معظمها بسيطة بنسبة 99%، ونتج عنها إصابات راوحت ما بين البسيطة والمتوسطة. وأشار إلى أنه لم تسجل أية حالة وفاة خلال فترة اجازة العيد، ولا إصابات بليغة تعرض لها مستخدمو الطريق خلال هذه الفترة.

وأشار الفلاسي إلى أن الحوادث البسيطة وقعت بسبب عدم التزام السائقين بإرشادات وقوانين السير، وبالسرعات المحددة في طرق الإمارة.