محاكمة آسيوي بتهمة حيازته مخدر الماريغوانا

نظرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية في جلستها التي عقدت أمس، برئاسة القاضي حسين العسوفي، قضية حيازة مخدرات متهماً فيها شخص من جنسية دولة آسيوية، إذ عثر في مركبته على لفافات من مخدر الماريغوانا.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ملازم في قسم مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، قال فيها إنه أشرف على عملية ضبط المتهم، التي تمت داخل المركبة، وبعد تفتيشها تبين وجود لفافات من مخدر الماريغوانا تحت دواسة المقعد الأمامي إلى جانب السائق.

وتابع الشاهد أن الكمية تدل على أن حيازتها بقصد التعاطي، لافتاً إلى أنه تمت مواجهة المتهم بالمضبوطات، لكنه أنكر أي صلة له بها، منوهاً بأن الضبط والتفتيش تم على إثر ورود معلومات إلى قسم مكافحة المخدرات.

وقال المتهم إن المخدرات لا تعود له بل إلى شخص آخر يعمل معه، وقررت المحكمة تأجيل القضية لاستدعاء الشخص الآخر والاستماع إلى أقواله.