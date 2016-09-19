مخالفة 24 منشأة غذائية خلال إجازة العيد في رأس الخيمة

قالت مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، شيماء الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم» إن مفتشي البلدية تمكنوا من ضبط 24 منشأة غذائية ارتكبت مخالفات غذائية وصحية، من بين 54 منشأة تم تفتيشها خلال إجازة عيد الأضحى الماضي.

وأضافت أن من بين المخالفات التي تم ضبطها بيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، كما عثر المفتشون على حلويات متعفنة في بعض المنشآت الغذائية، إضافة إلى عدم التزام العاملين في المنشآت بالنظافة العامة. وتابعت أن من بين المخالفات التي تم ضبطها عدم حصول عدد من العاملين في المنشآت على بطاقات صحية، وعدم التزامهم بزي العمل. وأشارت إلى أنه تم تفتيش 91 منشأة، من بينها 10 مقاهٍ، وخمس مصابغ، و24 صالوناً نسائياً، و52 صالوناً رجالياً، حيث تم ضبط مخالفات بيئية تتعلق بنشر الصالونات النسائية والرجالية والمصابغ الفوط الصحية في الشارع العام، ما يعرض الزبائن لمشكلات صحية حال استخدامها، لعدم نظافتها. وأضافت أن من بين المخالفات البيئية التي تم ضبطها عدم حصول العاملات في الصالونات النسائية على بطاقات صحية من الجهات المعنية، تفيد خلوهن من الأمراض، مشيرة إلى أنه لم يتم ضبط أي مخالفة ذبح خارج المقاصب خلال إجازة العيد، لالتزام المضحين بالذبح في مقاصب البلدية.