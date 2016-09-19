«مواصلات الشارقة» تسجل 1000 مخالفة شهرياً ضد سائقي مركبات الأجرة

كشف رئيس قسم رقابة جودة الخدمات في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة فيصل المحمود، أن متوسط عدد المخالفات المحررة ضد سائقي مركبات الأجرة يبلغ 1000 مخالفة شهرياً، بمعدل 35 مخالفة يومياً، لافتاً لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه تم تسجيل 1433 مخالفة خلال يوليو الماضي بمعدل يومي 46.2 مخالفة، مقابل تسجيل 700 مخالفة في يونيو بمعدل 23.3 مخالفة يومية، وأنه يوجد ارتفاع في معدل تسجيل مخالفة الوقوف بصورة خطأ أو الوقوف في مكان ممنوع، إذ يبلغ متوسط عدد هذه المخالفات 300 مخالفة شهرياً، يليها مخالفة عدم الالتزام بالزي الرسمي بمتوسط 130 مخالفة، يليها مخالفة عرقلة حركة السير بمتوسط 100 مخالفة.

وذكر المحمود أن أكثر من 65% من المخالفات التي يتم تحريرها ضد سائقي مركبات الأجرة وسائقي الحافلات العامة وحافلات النقل بين المدن تكون حضورية، وأن نسبة 90% من المخالفات يتم تحريرها ضد السائقين مقابل 10% لشركات الامتياز، مشيراً إلى أنه يتم شهرياً تقييم عام لأداء شركات الأجرة الأربع العاملة داخل الإمارة، وهي المدينة للأجرة وأجرة الشارقة والاتحاد للأجرة وأجرة الإمارات.

وقال إن الهيئة سجلت 9000 مخالفة ضد سائقي مركبات الأجرة والحافلات العامة وحافلات النقل بين المدن منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 8700 مخالفة سجلت ضدهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهي تشمل مخالفات جودة وسلوكية ومرورية، منها عدم تشغيل العداد والوقوف بشكل خاطئ وعدم الالتزام بكتف الطريق وعدم الاعتناء بالزي الرسمي وانبعاث روائح كريهة من السائق أو المركبة وعدم نظافة المركبة، مؤكداً أنه من الممكن أن يتم إيقاف السائق عن العمل أو إنهاء خدماته بسبب تكرار تسجيل المخالفات ضده، وأن المخالفات التي تحرر ضد السائقين تراوح بين 200 و3000 درهم في حالة التكرار.