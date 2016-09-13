وفاة أم ورضيعها في حادث مروري في رأس الخيمة

لقيت أم عربية، 30 عاما، ورضيعها البالغ 3 شهور مصرعهما، فيما أصيب 4 اشخاص بإصابات بليغة بينهم طفلان في حادث تصادم بين مركبتين في منطقة الرمس برأس الخيمة.

وتفصيلا أشار رئيس مركز شرطة الرمس الشامل العقيد سالم راشد ربيع إلى أن والد الرضيع، عربي الجنسية، الذي كان يقود المركبة برفقة عائلته المكونة من الزوجة، وأبنائه الثلاثة الذين يبلغون من العمر 7 أعوام، و3 أعوام، و3 أشهر، قام بقطع الاشارة الضوئية الحمراء ؛ إلا أن مركبة كانت قادمة من الجهة الأخرى بقيادة مواطن، 30 عاما، وبالرغم من محاولة تفاديه إلا انه اصطدم به مما أدى إلى وفاة الزوجة والرضيع والحاق إصابات بليغة بالجميع؛ وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني لمكان البلاغ؛ وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ فيما تم نقل جثتي الزوجة والرضيع للمستشفى تمهيدا لتسليمهما لذويهما لإتمام مراسم الدفن حسب الإجراءات المتبعة؛ كما تم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية.

وحذر العميد دكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية من مغبة وخطورة قطع الاشارة الضوئية الحمراء وما يتسببه هذا التصرف من نتائج وخيمة، مؤكدا بأنه تصرف غير مسؤول وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.