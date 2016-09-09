شرطة دبي تنتشل جثة حوصرت في حفرة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للادارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي من انتشال جثة من حفرة في مبنى تحت الإنشاء، واحتجاز المتوفي بين الرمال، ما أدى لوفاته.

وأفاد الضابط المناوب في إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي، الرائد طحنون حميد، انه فور تلقي البلاغ من مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي في تمام الساعة 9:52 صباح اليوم انتقلت دوريات البحث والانقاذ الى موقع الحادث، وهو مبنى تحت الإنشاء في منطقة "داون تاون"، وبعد 8 دقائق وصلت 3 دوريات إنقاذ اضافة لمركبة متخصصة بانهيارات المباني التابعة لادارة البحث والانقاذ، واتضح ان الحادث عبارة عن انحصار عامل بناء في حفرة بين الرمال، نتيجة انهيارها، ما أدى الى دفنه بالكامل بين الرمال باستثناء رأسه، والذي فارق الحياة قبل وصول الدوريات.

وأضاف فرق البحث والانقاذ باشرت مهامها فور وصولها باتخاذ إجراءات السلامة العامة في حالات الانهيارات، بتطويق موقع الحادث وتأمينه، وتم استخدام معدات التثبيت لتأمين الحفره، واستخدم معدات خاصة لانتشال المتوفي من الحفرة، وإخراج الجثة باستخدام وسائل خاصة.

وحضر الى موقع الحادث نائب مدير إدارة البحث والانقاذ، المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبه وسيارةالإسعاف، وعدد من الدوريات الامنية.