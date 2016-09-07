احتراق كرفانات سكنية في رأس الخيمة

شب حريق في عدد من الكرفانات السكنية، تابعة لدائرة الأشغال والخدمات العامة في منطقة القصيدات برأس الخيمة، ما أسفر عن احتراق 12 كرفاناً بشكل كامل دون وقوع إصابات. وتمكن رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة من السيطرة على الحريق، وقال مدير إدارة الدفاع المدني، العميد محمد عبدالله الزعابي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً باندلاع النيران في الكرفانات، فتم على الفور إخلاء الموقع من العمال، وباشرت فرق الإطفاء إخماد النيران والسيطرة عليها، بعد الاستعانة بصهاريج مياه من دائرة الأشغال، وعدد من «الشيولات» لردم مخلفات الحريق.

وتابع إن النيران تسبب في احتراق 12 كرفاناً بشكل كامل، ونجح رجال الإطفاء في منع وصول النيران إلى 12 أخرى، دون وقوع إصابات.