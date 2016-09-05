الاتحادية العليا تؤجل النظر في قضية متهم بالسعي للانضمام لتنظيم إرهابي

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي محمد الجراح تأجيل النظر في قضية " ع . م . ح " إماراتي الجنسية المتهم بالشروع بقتل " ا . م . ب " أميركي الجنسية مع سبق الإصرار والترصد وبالسعي للانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة والترويج لتنظيمين إرهابيين " القاعدة " و" داعش " .

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة التي طالبت بتوقيع عقوبة الاتهامات المسندة إلى المتهم الذي أنكر جميع ما نسب إليه .

كما نظرت المحكمة عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضورعدد من وسائل الإعلام .