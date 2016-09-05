الإمارات اليوم

الاتحادية العليا تؤجل النظر في قضية متهم بالسعي للانضمام لتنظيم إرهابي

التاريخ::
المصدر:

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي محمد الجراح تأجيل النظر في قضية " ع . م . ح " إماراتي الجنسية المتهم بالشروع بقتل " ا . م . ب " أميركي الجنسية مع سبق الإصرار والترصد وبالسعي للانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة والترويج لتنظيمين إرهابيين " القاعدة " و" داعش " .
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة التي طالبت بتوقيع عقوبة الاتهامات المسندة إلى المتهم الذي أنكر جميع ما نسب إليه .
كما نظرت المحكمة عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضورعدد من وسائل الإعلام .

 

قصص رئيسة
آخر الأخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play

المزيد من الأخبار المحلية
مواد ذات علاقة
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 04:41 06:01 12:22 15:51 18:35 20:05
أبو ظبي 04:45 06:05 12:26 15:55 18:39 20:09
الشارقة 04:41 06:01 12:22 15:51 18:35 20:05
عجمان 04:41 06:01 12:22 15:51 18:35 20:05
رأس الخيمة 04:37 05:57 12:18 15:47 18:31 20:01
الفجيرة 04:35 05:55 12:16 15:45 18:29 19:59
أم القيوين 04:41 06:01 12:22 15:51 18:35 20:05