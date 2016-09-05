وفاة آسيويين وإصابة 9 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بالذيد خلال يومين

توفي آسيويان، وأصيب تسعة آخرون، بإصابات في أربعة حوادث شهدتها مدينة الذيد خلال اليومين الماضيين. وكان الحادث الأول وقع مساء أول من أمس على طريق الشارقة - الذيد، حين حدث تصادم بين ثلاث شاحنات نتج عنه إصابة آسيوي بإصابات بليغة، إذ توفي خلال نقله إلى المستشفى. وفي حادث آخر وقع على طريق الشيخ خليفة أصيبت ثلاث مواطنات وطفلة بإصابات متوسطة نتيجة تدهور مركبتهن. أما الحادث الثالث فوقع مساء أول من أمس عند محطة وقود في مليحة، حين تصادمت مركبتين إحداهما يقودها مواطن، والأخرى آسيوي برفقته ثلاثة آخرون، ونتج عنه إصابة المواطن والآسيويين بإصابات راوحت بين المتوسطة والبليغة. وتوفي آسيوي، صباح أمس، نتيجة اصطدام دراجته بمركبة على طريق الذيد - الفجيرة.