إشارة مرورية تسمح بالعبور وفق الطاقة الاستيعابية للطريق

استحدثت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، نظاماً مرورياً ذكياً للتحكم في عدد المركبات في الأماكن التي تشهد اختناقات مرورية، خصوصاً عند الالتقاء بين الشوارع الفرعية والرئيسة.

وذكرت الدائرة، في بيان صحافي أمس، أن إشارة مرورية ستتحكم في عدد المركبات المتجهة إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان من الطرق الفرعية، وفق الطاقة الاستيعابية للطريق السريع، لتفادي خطر حوادث السير والزحام المروري، ورفع مستوى الأمان والسلامة، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تعتمد تقنيات حديثة ومتطورة تتكفل إلكترونياً بتغيير لون الإشارة وفقاً لحجم الزحام عندها عبر مجسات وكاميرات من شأنها خفض الاختناقات المرورية على الطرق السريعة وتحسين السلامة المرورية في ساعات الذروة.

وتتضمن الإشارة اللونين الأحمر والأصفر المتقطع، ويشير الضوء الأحمر إلى التوقف، والضوء الأصفر المتقطع يعني العبور بحذر، وأن على السائقين اتخاذ الحيطة والحذر عند دخول الشارع الرئيس والتأكد من خلو الطريق من المركبات القادمة.

وأشارت إدارة تخطيط النقل المتكامل في الدائرة، إلى أنه سيتم تطبيق النظام على مراحل، بدايتها تكون على المخارج المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان في جزيرة أبوظبي، وتم تفعيل المرحلة الأولى، وبالتحديد على تقاطع شارع الشيخ زايد بن سلطان مع شارع الشيخة سلامة بنت بطي. وأهابت الدائرة بمرتادي الطريق الالتزام التام بنظام الإشارة الجديدة تجنباً للمخالفة، آخذين في الحسبان أن هذه الإشارات المرورية جزء من نظام ذكي متكامل، والهدف الرئيس منه تقليل الزحام المروري في ساعات الذروة، وتنظيم حركة السير على شبكة الطرق في مدينة أبوظبي لتصبح أكثر فعالية ومرونة في التجاوب مع الطلب والتغيرات في الحركة المرورية، وبما يخدم المصلحة العامة.