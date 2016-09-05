إصدار رخصة قيادة المركبات إلكترونياً في الشارقة

تطلق القيادة العامة في شرطة الشارقة خدمة إصدار رخصة قيادة المركبات، عبر تطبيق وزارة الداخلية «UAU MOI» للأشخاص الذين يجتازون اختبار الشارع النهائي، حيث يصبح بإمكانهم إنجاز معاملة إصدار رخصة قيادة جديدة عن طريق موقع وزارة الداخلية من مقار إقامتهم، دون حاجة إلى مراجعة إدارة تراخيص الآليات والسائقين بالشارقة. ويبدأ تفعيل الخدمة عقب عطلة عيد الأضحى، حيث أكدت شرطة الشارقة، أن «خدمة إصدار رخص القيادة عبر التطبيقات الذكية، واحدة من حزمة خدمات وفرتها وزارة الداخلية للجمهور».

وأكدت أن إدارة تراخيص الآليات والسائقين لن تستقبل أي طلب يقدم يدوياً بعد تفعيل الخدمة الجديدة، حيث إن مركز التطبيقات الذكية بوزارة الداخلية سيقوم بجميع الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بها.