العثور على جثة آسيوي داخل مركبة في «الوسطى»

باشرت الفرق المختصة بمركز شرطة المدام التحقيق في واقعة العثور على جثة آسيوي، داخل مركبة متوقفة بأحد الأحياء السكنية بمنطقة الثميد التابعة لإمارة الشارقة مساء أول من أمس، وتم تحويل الجثة إلى مستشفى الذيد لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان بلاغ ورد إلى مركز شرطة المدام من مواطن يفيد بوجود مركبة متوقفة لساعات متواصلة بمنطقة الثميد، بعد اشتباه سكان الحي بأمرها، ما دفعه لإبلاغ المركز، وفور تلقي البلاغ انتقلت الدوريات الأمنية والمحققون المختصون وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتبين وجود جثة داخل المركبة وتم جمع الأدلة، وتحويل الجثة إلى مستشفى الذيد لكتابة التقرير الطبي، وتم تحويلها إلى المختبر الجنائي لمعرفة ما إذا كانت شبهة جنائية وراء الوفاة، أم أنها طبيعية.