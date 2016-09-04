بالصور.. وفاة عربي وإصابة آخرين في حادث تدهور مركبتهم برأس الخيمة

توفي شخص عربي الجنسية في الثلاثينيات من عمره وأصيب شخصان آخران من نفس الجنسية بإصابات بليغة إثر انحراف وتدهور مركبتهم على طريق شارع الجزيرة الحمراء.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة المقدم الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، إن غرفة العمليات تلقت، فجر اليوم، بلاغاً يفيد بتعرض إحدى المركبات إلى حادث انحراف وتدهور.

وأوضح القاسمي أنه تم ارسال دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ حيث تبين وفاة شخص من جنسية عربية، وإصابة شخصين آخرين من نفس جنسيته كانا برفقته بإصابات بليغة.

وأضاف تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، و إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة، مشيراً إلى أنه يجب على السائقين الانتباه للطريق أثناء القيادة.