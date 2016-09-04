محاكمة مهندس لاعتدائه على نادل وتلفظه بعبارات تزدري الاديان

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، النظر في قضية اتهام مهندس، لتلفظه بعبارة تزدري الاديان أثناء مشاجرته مع نادل في مقهى.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهم البالغ من العمر 27 عاماً ويحمل جنسية دولة عربية، اعتدى على النادل وسبه بعبارات مسيئة، قبل أن يتدخل شرطي كان متواجداً خارج أوقات عمله في المقهى واتصل بالشرطة وقدم بلاغاً على المتهم.

وقال الشرطي إنه أثناء تواجده في المقهى مع أصدقائه، حدثت مشادة كلامية بين المتهم والنادل، حيث قام المتهم بسب المجني عليه بعدة عبارات، حيث تلفظ بعبارة تحمل ازدراء للأديان، فقام الأخير على الفور بالاتصال بالشرطة التي حضرت واقتادت المتهم إلى مركز الشرطة.