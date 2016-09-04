نصائح لتجنب الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية

وجه رئيس قسم العرض والنفس، في إدارة المباحث الإلكترونية، الدكتور الرائد سعود الخالدي، مجموعة من النصائح والتوجيهات، لئلا يقع أحد ضحية للجرائم الإلكترونية، منها: - تجنب استخدام كلمات السر الأكثر شيوعاً، وجعلها مركبة، وعدم مشاركتها مع الآخرين، وعدم استخدام كلمة المرور ذاتها للحسابات كافة، وتجنب استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة إلا للضرورة، وتجنب فتح أي رسالة بريد إلكتروني قبل التأكد من مصدرها، خصوصاً عند طلب أي بيانات شخصية أو مصرفية، والحذر من رسائل الاصطياد التي ترد عبر الهاتف المتحرك، أو البريد الإلكتروني، والحذر من التواصل مع الحسابات المجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي تستخدم في عمليات الاحتيال والابتزاز، وتنصيب برامج مضادة للفيروسات، والتحديث الفوري لأنظمة التشغيل والهواتف النقالة.

وفي ما يختص بحماية الأسرة، حذر الخالدي من سماح الوالدين لأطفالهما بالجلوس بمفردهم على الإنترنت في غرفهم، موجهاً بالسماح لهم باستخدامه في الصالة بوجودهم، ولفترة محددة أيضاً، وكذلك ضرورة اطلاع الأهل ومشاركة الأبناء في محادثات على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب.

وقال إن العديد من الجهات تستهدف الأطفال والشباب، لاستدراجهم نحو الفكر الإرهابي، لذلك من الضروري توعية الوالدين لأبنائهما بوجودهم، والأساليب التي يستخدمونها للتجنيد.